المطبع السعودي "محمد سعود" مولته قطر و نقلته تركيا الى كيان العدو

السبت, 27 تموز 2019 الساعة 23:53 | سياسة, عربي

المطبع السعودي

جهينة نيوز:

تبرأ آلاف السعوديين من المطبع السعودي "محمد سعود" الذي زار كيان الاحتلال الصهيوني و حاول دخول الاقصى ليتم طرده من قبل الفلسطينيين, مؤكدين رفضهم للتطبيع و مساندتهم القضية الفلسطينية, و جديد قصة المطبع السعودي هو تعليقات ناشطين سعوديين التي كشفت الكثير من الألغاز التي ظهرت خلال زيارته الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

و نشر ناشطون سعوديين تعليقات و فيدوهات طرحوا بها اسئلة مثل هل محمد سعود سعودي ام قطري..؟؟ و لماذا لم يتكلم بلهجته خلال كامل زيارته لنعلم جنسيته و لماذا يرتدي (شماخ) جديد لم يتم ازالة العلامة التجارية عنه..؟ و لماذا التشهير بالسعودي فقط من بين 6 اعلاميين بينهم اردني و مصري و آخرين..؟

و تسائل ناشطون آخرون هل محمد سعود سعودي الجنسية ام قطري, و قال احدهم اذا كان سعودي فمن المؤكد أن قطر (التي تقيم علاقات تجارية مع كيان العدو الاسرائيلي) مولته و تم نقله من قبل النظام التركي الذي له علاقات وطيدة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

و يذكر ان نظام رجب طيب اردوغان دان تطبيع بعض العرب مع كيان الاحتلال الاسرائيلي رغم ان بلاده لها علاقات وطيدة مع الاحتلال و بعض السلاح الامريكي الذي يفتك بالفلسطينيين يتم صنعه في تركيا, و عليه من غير المستبعد أن يكون هناك دور للسفارة التركية في تل ابيب في موضوع الوفد التطبيعي الذي زار كيان الاحتلال و خصوصاً أن حملة اعلامية كبرى استهدف السعودية بشكل عام دون باقي المطبعين و دون ادانة التطبيع المدان أصلاً من كل الشعوب العربية.

وكالات – مواقع تواصل اجتماعي


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