بعض ادوية مرض السكري قد تعالج السرطان

جهينة نيوز:

وجد علماء من معهد سولك للدراسات البيولوجية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن العقاقير التي تستهدف بروتين "CREB"، المسؤول عن تنظيم نشاط جينات معينة، تمنع نمو الورم، مما يجعل من الممكن مكافحة أنواع السرطان المستعصية.

وبروتين "CREB" هو عامل نسخ الذي يرتبط بتسلسل محدد من الحمض النووي والتي تدعى CRE وCRE تقوم بدورها على تنشيط أو إلغاء تنشيط الجين، وبالتالي التحكم في تركيب البروتين.

على الرغم من أنه من المعروف أن "CREB" متعلق في تطور أورام السرطان، إلا أنه حتى وقت قريب لم يكن واضحًا كيف يرتبط بالتحديد بالأمراض الخبيثة، بحسب صحيفة "ميديكال إكسبرس".

لقد وجد العلماء أن بروتين CREB والذي يحفز نسخه بروتين CRTC2 يتم ملاحظتهما في أنسجة سرطان الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة. عادة ما يقوم الجين المضاد للورم LKB1 بحظر بروتين CREB، ولكن في المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة، لا يعمل هذا الجين بسبب الطفرة. ويقوم بروتين CRTC2 بتعزيز نشاط الجينات المسببة للسرطان، بما في ذلك جين ID1.

وحدد الباحثون أيضا الأدوية التي من شأنها أن تساعد في قمع CREB. وتستخدم بعض هذه الأدوية في مكافحة مرض السكري.