50 محتج في اسطنبول ضد ترحيل السوريين

جهينة نيوز:

نظمت عدد من المؤسسات الحقوقية وقفة احتجاجية في العاصمة التركية، إسطنبول، اليوم السبت، احتجاج على قرار ترحيل السوريين و ذلك في سابقة من نوعها في المدينة التي لطالما هاجم المحتجون فيها بيوت السوريين و محالهم و آخر هجمات المحتجين كان اليوم حيث هاجموا الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها 50 شخص ضد قرار ترحيل السوريين.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل العديد من المؤسسات التركية، بما في ذلك: جمعية حرية الفكر وحقوق التعليم (Özgür-Der)، وجمعية حقوق اللاجئين، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين (Mazlumder)، ورابطة المحامين.

ووفقًا لـ"سبوتنيك"، شارك حوالي 50 إلى 60 شخصًا في هذا الحدث، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، علاوة على ذلك، لم يتمكن السوريون أنفسهم من الانضمام إلى الاحتجاج.

وأفيد أنه خلال هذا الحدث كان هناك قتال بين مجموعة من المواطنين الذين هتفوا بشعارات "تركيا للأتراك وستبقى تركية" وأعضاء جمعية حرية الفكر وحقوق التعليم (Özgür-Der).

وألقى ضباط الشرطة على حاملي الشعارات وتم اعتقال اثنين منهم، بينهم امرأة. وحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك"، وقعت مشاحنات بين أعضاء الجمعيات أنفسهم الذين شاركوا في الاحتجاج، في بعض الأحيان.