دليل علمي يثبت وجود "غريزة الأمومة"!

جهينة نيوز:

يقول علماء في جامعة ولاية لويزيانا، إنهم ربما اكتشفوا دليلا ماديا على أن النساء يملكن بالفعل "غريزة الأمومة".

ووجدت دراسة جديدة أن مجموعة من خلايا الدماغ لدى الفئران الإناث، أصبحت نشطة عندما تعرضت لـ "هرمون الحب": الأوكسيتوسين.

وكشف العلماء بحسب الديلي ميل أن الأمر نفسه لم يحدث لدى الفئران الذكور، حيث يُعتقد أن الخلايا هذه توجد في منطقة الدماغ، التي يُعتقد أنها تنظم سلوك الأمومة.

ويُطلق هرمون الأوكسيتوسين أثناء الولادة والرضاعة الطبيعية لدى الأم، وثبت أيضا أنه يلعب دورا في الترابط بين الأم والطفل.

وقال الباحث الرئيس، الدكتور ريويتشي تيروياما: "حاول العديد من الباحثين استكشاف الفرق بين نظام الأوكسيتوسين لدى الإناث بالمقارنة مع الذكور. ولكن لم يجد أحد أدلة قاطعة حتى الآن، وكان اكتشافنا مفاجأة كبيرة".

وحدد الباحثون الموقع الدقيق لآلاف مستقبلات الهرمون، وكشفوا أنها لم تتنشط إلا عند وجود هرمون الأستروجين الأنثوي.

ويزعم فريق البحث أن دراستهم المنشورة في مجلة PLOS ONE، يمكن أن تنطبق على "جميع الثدييات التي تظهر سلوك الأمومة، بما في ذلك البشر". كما يمكن أن تساعد في علاج اكتئاب ما بعد الولادة، والذي يصيب واحدا من كل 7 نساء، ويرتبط بانخفاض مستويات الأوكسيتوسين.