صناعيو دمشق وريفها يدعون إلى تعزيز التعاون لدفع عجلة التعافي الصناعي

جهينة نيوز:

تركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعها مساء اليوم في فندق الشيراتون حول التنسيق وتعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة بما يسهم في دفع عجلة التعافي الصناعي وتطوير قدرات القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا.

ودعا الصناعيون الى العمل على اختصار الاجراءات وتقديم التسهيلات التي تمكنهم من استعادة العمل بمنشأتهم المتوقفة فيما يتعلق بمنح الترخيص الصناعي وتوفير التمويل لها وخاصة لأصحابها ممن بادروا الى تسوية قروضهم المتعثرة وتشجيع التصدير من خلال معرض دمشق الدولي و توفير دعم الشحن وتطوير المواصفات القياسية الوطنية و الاخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالانتاج الصناعي ومراعاة المواصفات القياسية العالمية .

وأشار الصناعيون الى اهمية تسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات الكيميائية وتطوير ومتابعة استراتيجية التصدير بالتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية لتعزيز وجود المنتجات السورية في الأسواق العالمية وتشجيع الاقراض والاهتمام بتدريب الكوادر لتوفير اليد العاملة المؤهلة للمنشآت الصناعية والاستمرار بمكافحة التهريب واقامة المعارض الداخلية والخارجية.

ولفتوا الى ضرورة العمل على حماية الصناعة الوطنية من خلال دعم اي مادة مصنعة محليا وتكفي حاجة السوق المحلية وتقديم الدعم للصناعات الجلدية والسماح بتصدير منتجاتها واستكمال بناء واكساء مبنى مكتب القلمون التابعة لغرفة صناعة دمشق وريفها ولحظ وجود صناعيين من أصحاب الخبرة في اللجان المعنية بالشأن الصناعي والتي تشكلها الوزارات ومعالجة وضع منشآت القابون الصناعية وتوفير المواد الأولية الداخلة في الصناعة وإيلاء الاهتمام اللازم بصناعة النسيج من خلال توفير الحماية والدعم والتسهيلات اللازمة لها.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس الى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي وتوفير المساعدات والدعم اللازم والمتابعة الدائمة لتوفير مقومات عودة الكثير من المنشأت الصناعية بعد توفير الخدمات و تأهيل البنى التحتية في العديد من المناطق.

بدوره أشار مدير المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي الى استمرار المصرف بتقديم القروض للمنشآت الصناعية وخاصة المتضررة منها وبمعدل فائدة مخفض يصل الى 10 بالمئة.