الحكومة الأفغانية تعلن بدء محادثات مباشرة مع حركة طالبان في غضون أسبوعين

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، أن مفاوضات السلام المباشرة بينها وبين حركة طالبان ستبدأ في غضون أسبوعين

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن وزير الدولة لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي أن "محادثات وجها لوجه بين الحكومة وحركة طالبان سوف تبدأ في خلال الأسبوعين المقبلين على أن تعقد في دولة أوروبية".

وأضاف "المشاورات أطلقتها الوزارة مع مختلف الأطراف المعنية لتشكيل فريق تفاوضي من 15 شخصا لقيادة المفاوضات مع طالبان، على أن يشمل هؤلاء بعضا من أعضاء اجتماعات الدوحة الأخيرة فضلا عن شخصيات أخرى لها خلفية بعملية المفاوضات وقضية السلام، وسيمثل هؤلاء مختلف الطبقات الاجتماعية، كعلماء الدين، والنساء، والمجتمع المدني".

وأصدر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وقت سابق من اليوم، قرارا بحل أمانة المجلس الأعلى للسلام، والذي أدار شؤون السلام منذ 2009.

ويذكر أن المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأميركي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار في ظل إصرار طالبان على عدم التفاوض معها باعتبارها للضغوطات الأمريكية،حسب تعبيرهم.

وكالات