مقتل 10 من الجيش الباكستاني في هجومين إرهابيين منفصلين

جهينة نيوز:

قتل 10 من أفراد الجيش الباكستاني في هجومين إرهابيين منفصلين في شمال وجنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن العلاقات العامة للخدمات الداخلية في الجيش الباكستاني قولها في بيان اليوم “إن مجموعة إرهابية أطلقت النار على دورية من الجيش بالقرب من منطقة غورباز بمقاطعة وزيرستان شمال غرب البلاد ما أدى إلى مقتل ستة من أفرادها”.

وأضاف البيان إنه وفي حادث منفصل “استهدفت مجموعة من الإرهابيين قوات حرس الحدود في منطقة تربت بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر”.

ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.

وكان 5 أشخاص بينهم شرطيان قتلوا الأحد الماضي وأصيب 10 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مستشفى في دير خان بباكستان.