الحكومة توسع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

جهينة نيوز:

أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبناء عمل مشترك بينها وبين المؤسسة السورية للتجارة بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على منح المؤسسة قرضا بقيمة 50 مليار ليرة سورية للتوسع بعملية الاستيراد كما تم الطلب من المؤسسة تفعيل تصدير المنتجات المحلية ولا سيما الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.

وتم توجيه المؤسسة لوضع نظام حوافز متطور لعمالها والاستمرار في تدريبهم وتأهيلهم وإجراء تقييم لكوادرها وحاجتها من الأيدي العاملة لترميم النقص الحاصل.

كما تم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الإدارة بتسوية الديون المترتبة لمصلحة المؤسسة على جهات القطاع العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن المرحلة تتطلب أن تكون مؤسسات القطاع العام بأفضل المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية مؤكدا أن هذه المؤسسات كانت وستبقى الضامن والداعم الأساسي للأمن الغذائي.

وقدم مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة عرضا عن عمل المؤسسة وخطتها المستقبلية مشيرا إلى أن العمل جار لتفعيل دور المؤسسة كذراع تنفيذي فاعل في دعم الاستيراد وتسوية أوضاعها المالية ودعم كوادرها البشرية.

حضر الاجتماع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاون وزير التعليم العالي لشؤون الدواء ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة وأعضاء مجلس إدارة مؤسستي التجارة الخارجية والسورية للتجارة.