الأمم المتحدة تبقي التحالف السعودي على اللائحة السوداء لانتهاكه حقوق الأطفال باليمن

جهينة نيوز:

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية ويشن عدوانا على اليمن، تسبب في مقتل وإصابة مئات الأطفال.

وسلم الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي بشأن الدول والجماعات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وأبقى غوتيريش اسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وذكر غوتيريش أيضا في التقرير، أن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014، على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف، التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. ويعد التقرير محل جدل منذ فترة طويلة، حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية والكيان الإسرائيلي مارسوا ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجهما في القائمة السوداء.