هواوي تطرح أول هاتف محمول يدعم شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري

جهينة نيوز:

طرحت شركة هواوي الصينية اليوم أول هاتف محمول لها يدعم تقنية شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري بمقر الشركة في مدينة شنتشن الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن خه قانغ رئيس شعبة الهاتف المحمول بالشركة قوله إن الهاتف “هواوي ميت20 اكس” حصل على أول ترخيص لاستخدام شبكة الجيل الخامس في الصين مضيفا أن “الشركة بدأت تلقي طلبيات لشراء الجهاز الذي يبلغ سعره 6199 يوان /نحو 898 دولار أمريكي/ ومن المقرر أن يطرح الجهاز بالأسواق في 16 آب القادم”.

ويأتي طرح الجهاز تزامنا مع سعي عملاق الاتصالات الصيني إلى الدخول إلى عالم شبكة الجيل الخامس التي تتميز بالسرعة الكبيرة