جونسون: بريكست فرصة اقتصادية هائلة لبريطانيا

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تمثل “فرصة اقتصادية هائلة” لبلاده.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد قوله في كلمة بمدينة مانشستر شمال البلاد إن “مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموح لنا القيام بها لعقود”مضيفا “إن استعادة السيطرة لا تعني فقط أننا سنسترد سيادتنا من الاتحاد الأوروبي وإنما تعني أيضاً أنّ قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية”.

وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد ومنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.

ولدى سؤاله عن مفاوضات بريكست قال جونسون إنه مستعد للتباحث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي فقط في حال جرى سحب بند (شبكة الأمان) من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل في إشارة إلى البند الرامي إلى ضمان عدم العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا.

وكان جونسون تعهد ببذل كل طاقاته للتأكد من خروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد في الـ 31 من تشرين الأول المقبل داعيا الاتحاد إلى إعادة التفكير بمسألة رفض إعادة التفاوض على اتفاق الخروج فيما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هو “الوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد”.