لوكا يوفيتش يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الودية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخرج يوفيتش من أرض الملعب عقب تدخل أمام يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد داخل منطقة الجزاء حيث لم يستطع المهاجم الصربي إكمال المباراة واضطر زين الدين زيدان لسحبه من أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة الى أنه من المحتمل ألا يشارك يوفيتش مع ريال مدريد في كأس أودي التي سيقام في ألمانيا حيث لن يستطيع اللحاق بالمباريات فيما يأمل المدرب زيدان الحصول على اللاعب سريعا كي يدخل أجواء المباريات ويتعرف على أسلوب اللعب.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل نحو 65 مليون يورو حيث رأت إدارة النادي الملكي أن مركز رأس الحربة يحتاج إلى منافسة مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

والغريب أن ريال مدريد يعاني سوء حظ عاثر من خلال الإصابات المتلاحقة التي تداهم الفريق بداية من الجناح المميز ماركو أسينسيو الذي سيغيب لنهاية الموسم بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة وبعض الأربطة الأخرى حيث سيغيب لنحو تسعة أشهر.

وسيغيب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد لنحو شهر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأمامية حيث يعد اللاعب من الصفقات الجديدة التي اختارها زيدان لصناعة منافسة قوية مع البرازيلي مارسيلو في تلك الجبهة حيث حصل على خدمات اللاعب مقابل 48 مليون يورو من ليون الفرنسي.

وحرص زيدان على الدفع بالنجم البلجيكي إدين هازارد والذي ضمه النادي الملكي من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو تقريبا رغم أن وزنه لم يساعده كثيرا على الأداء بقوة في مركز الجناح حيث كان اللاعب بحاجة إلى فترة إعداد جيدة قبل الدفع به في المباريات.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام أتلتيكو مدريد 7/3 وديا وهو ما دفع المدرب زين الدين زيدان لإعلان حزنه على الأداء الذي ظهر به النادي الملكي خلال المباراة ووعد بتصحيح المسار قبل بدء المباريات الرسمية في الشهر المقبل بمسابقة الليغا.