الحشد الشعبي يهدد أمريكا: انسحبوا خوفا على سلامتكم

جهينة نيوز

هدد الحشد الشعبي الولايات المتحدة الأمريكية وجاء التهديد على لسان القيادي بالحشد، معين الكاظمي، في ظل معلومات أشارت إلى وجود قلق دبلوماسي أمريكي من استهداف مصالح واشنطن في العراق.

وقال الكاظمي إن "الوجود الأمريكي في العراق مرفوض شعبيا وسياسيا، والآن العراق في حالة من الاستقرار بعد فترة الدفاع المقدس من قبل الشعب العراقي والحشد الشعبي، الذي كان له دور كبير في تحرير الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" الارهابي"، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وأوضح الكاظمي أن "محاولة التمدد الأمريكي والبقاء في العراق أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن جعل العراق أرضا لإيذاء دول الجوار من قبل الولايات المتحدة الامريكية، فهذا مخالف للدستور العراقي ومخالف لتوجيهات المرجعية".

وحذر الكاظمي من أن "هذا التصرف من الجانب الامريكي قد يلاقي ردود فعل غير محسوبة من قبل الداخل العراقي، فالأفضل لهم إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، من أجل الحفاظ على أفرادهم وقواتهم، ويرجعون إلى أهلهم أفضل لهم".

في سياق آخر أحبطت قوة من الحشد الشعبي، يوم الخميس الماضي، تسللا لـ "داعش" في أطراف قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى العراقية.

وقال آمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي إن "قوة من الفوج الثاني التابع للواء 23 في الحشد تمكنت من رصد تسلل ل "داعش" بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بشكل مباشر ما أجبرهم على الفرار". بحسب موقع "الحشد الشعبي".