محافظة دير الزور تطلق حملة نظافة تشمل جميع أحياء المدينة

جهينة نيوز

بمشاركة مؤسسات ومديريات وشركات القطاع العام أطلقت محافظة دير الزور اليوم حملة نظافة شاملة في المدينة تتضمن تنظيف الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية وترحيل الأنقاض والنفايات.

وأشار رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لسانا إلى أنه تم تأمين جميع مستلزمات الحملة بهدف إنهاء حالة الاختناق في أعمال ترحيل القمامة التي عانت منها أحياء المدينة نتيجة للنقص في الآليات والكوادر وزيادة أعداد العائدين إلى منازلهم في الآونة الأخيرة لافتا إلى أن الحملة مستمرة لغاية الانتهاء من ترحيل القمامة من كل الأحياء.

وأوضح رئيس شعبة النظافة بمجلس مدينة دير الزور أحمد العايد أنه تم تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وتشكيل فرق عمل من الجهات المشاركة وزج جميع الآليات المتوفرة لتغطية جميع الأحياء داعيا الأهالي للمساهمة في هذه الحملة والتعاون مع ورشات النظافة من خلال التقيد بمواعيد وأماكن رمي القمامة.

بدورهم عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لواقع النظافة الذي بدأ يتحسن تدريجيا في المدينة.