وزير الدفاع المصري يتوجه الى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي الجديد

السبت, 27 تموز 2019 الساعة 11:26 | سياسة, عالمي

وزير الدفاع المصري يتوجه الى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي الجديد

جهينة نيوز

توجه وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة محمد زكي إلى الولايات المتحدة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية من وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر.

ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة المصرية جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكى الجديد لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وتسلم مارك إسبر مهامه كوزير للدفاع بعد أدائه القسم يوم الثلاثاء الماضي، عقب 7 أشهر على الاستقالة المدوية لسلفه الجنرال السابق في مشاة البحرية، جيمس ماتيس.

المصدر: RT


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