في مباراة قوية أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بسباعية

جهينة نيوز

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، بفوز ساحق لأتلتيكو وبسباعية مقابل 3 أهدف، والذي كان بطلها الإسباني دييغو كوستا.

وافتتح أتلتيكو مدريد التهديف في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بهدف سجله كوستا ليسجل المنتقل حديثا الى أتلتيكو جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 8.

ليزيد أتلتيكو من معاناة الملكي بهدف ثالث في الدقيقة 19 سجله أنخل كوريا، ليعود كوستا في الدقيقة 28 لتسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه، وشهدت الدقيقة 45 تسجيل كوستا لهدفه الثالث والخامس لفريقه من علامة الجزاء.

وليواصل كوستا تهديفه محرز هدفا سادسا في الدقيقة 51، ليسجل ناتشو فيرنانديز أول أهداف الريال في الدقيقة 59 ليطرد بعدها كل من داني كاربخال من ريال مدريد و دييغو كوستا في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 سجل فيكتور فيتولو هدف أتلتيكو السابع، ليحرز بعدها بنزيما هدف الريال من علامة الجزاء وقبل انتهاء اللقاء وتحديدا بالدقيقة 89 سجل خافيير هيرنانديز الهدف الثالث لريال، لينتهي اللقاء بوفز كبير لأتلتيكو وبسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة على الرغم من أنها ودية وتأتي ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد الى أنها شهدة ندية واضحة من الطرفين، واحتضن اللقاء ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي الأمريكية.