ترامب وماكرون يناقشان "التهديد الإيراني على حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز"

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا "التهديد المستمر لإيران على حركة الملاحة التجارية " في مضيق هرمز.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش الطرفان عدد من القضايا بما في ذلك الرد على التهديد المستمر الذي تفرضه إيران على النقل التجاري في مضيق هرمز".

وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا ذكر في بيان أمس الجمعة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا في القضية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وأسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار وحزيران وهو ما تنفيه طهران.