3 مراكز لخدمة المواطن في اللاذقية

جهينة نيوز

تعكف محافظة اللاذقية على وضع 3 مراكز جديدة لخدمة المواطن في الخدمة خلال العام الحالي تتوزع على مدن جبلة والقرداحة والحفة بعد إنجاز أعمال الإكساء والتجهيز، إلى جانب تدريب الكادر البشري.

وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة خلال جولة على هذه المراكز أن التوسع بالمراكز يتم ضمن خطة الانتشار الأفقي لتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين وخدمات تخص الوحدات الإدارية وتأتي ضمن خطة تبسيط الإجراءات التي توليها الحكومة أولوية.

وبيّن أن المراكز الثلاثة جاهزة لتكون في الخدمة ضمن خطة المحافظة للعام الحالي.

وعن مركز خدمة المواطن في مدينة جبلة أشار المهندس فيصل معلا- معاون مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للبناء والتعمير وهي الجهة المنفذة للمشروع إلى أن نسبة التنفيذ مع ملحق العقد بلغت 95 في المئة وأن الشركة تحتاج شهراً ونصف الشهر على أبعد تقدير لإنهاء كل الأعمال ضمن المركز.

وتبلغ مساحة المركز 285 متراً مربعاً والقيمة الإجمالية لأعمال تجهيز المركز تبلغ حوالي 254 مليون ليرة سورية منها 119 مليوناً لتوريد التجهيزات والأثاث.

وأشار رئيس مجلس مدينة القرداحة المهندس علي القوزي إلى أن العمل في مركز المدينة قيد التشطيبات النهائية وبانتظار المرحلة الأخيرة من تقديم المخدمات وتركيب أنظمة الدور والإطفاء والتيار الضعيف والربط الشبكي لوضع المركز في الخدمة ضمن المشروع الذي يأتي على مساحة 330 متراً مربعاً، وبلغت تكلفة تجهيزه حوالي 251 مليون ليرة منها 120 مليون ليرة للتجهيزات والأثاث و131 مليون ليرة لإكساء المبنى.

المهندس ماهر البب- رئيس مجموعة مشاريع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية (الجهة المنفذة للمشروع) بين أن ورشات الفرع أنهت أعمال الإكساء ضمن المركز وتستكمل أعمال التيار الضعيف والوصل الشبكي للتجهيزات التي تم إحضارها للمركز بنسبة 80 في المئة.

كما تفقد الفريق الإشرافي مشروع مركز خدمة المواطن في الحفة على مساحة 320 متراً مربعاً وتم إنجاز أكثر من 95 منه، وفق ما أشار المهندس زهير تفاحة، من فرع «متاع» الإنشائي (الجهة المنفذة) الذي بين أن مجمل الأعمال بلغت تكلفتها نحو 270.8 مليون ليرة سورية توزعت بين إكساء المبنى وملحق عقد للتجهيزات وملحقاتها.

مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس وائل الجردي قال: إنه بوضع هذه المراكز في الخدمة سيكون التوجه لإقامة مراكز جديدة في النواحي والبلدات لتحسين مستوى الخدمات، وخلال لقاء في أمانة المحافظة قدم اقتراحاً بتعيين عاملين دائمين من خلال مسابقة أو فرز أو ندب وليس بعقود مؤقتة (3أشهر)! حسب الإمكانات المتاحة بما يقدم الخدمة المثلى للمراجعين وتوفير الجهد والوقت.