ترامب: لا ألوم تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، دون أن يكشف سبب عدم لومه لها و ما اذا كان متعلق بفشل الدفاعات الجوية الامريكية في كيان الاحتلال الاسرائيلي و السعودية.

و أعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، الأمر الذي دفع إدارته إلى استبعاد الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم يوضح ترامب، متى سيقرر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأمريكي لعام 2017.