أبراج السبت 27 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٧/ ٧: معقد، يخبئ جانب مضيء وآخر مظلم، يخلق انطباعا أوليا، قوي بشخصيته المرحة، مفعم بالحيوية، طريقته بالمشي تجذب الأنظار نظرا لرشاقته، ينسحب قبل الانتهاء من العمل يصل لأقصى المراحل، احيانا يكون ضاحكا وممازحا، يفاجئ من حوله لانه فضولي ويبحث بكل الامور، تسيطر عليك النزوات تدفعك للتصرف، تتجنب ما هو مبالغ فيه وسطحي، لا تطلب وعود، لا تعقد حياتك، انطلاقات ومراحل وتسهيلات، سنة مهمة منزلية صحية، تفتح عيونك، ارتباط او عتبة جديدة

الحمل: قادر تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر حركتك منها الزيارات والاتصالات على أنواعها قدرتك عالية على التغيير تتوضح أمور تبدأ بتركيز برنامجك برحلة قصيرة اتصال مهم، يوم جيد للطلاب امتحانات، للبعض لديه مقابلة ناجحة، يوم سريع ونشيط كلماتك حنونة جميلة وقوية.

الثور: نهار نفقات متوجبة ديون ومصاريف يسيطر العنصر المالي على فترتك الأجواء مطمئنة تعيد تنظيم امورك وحساباتك، تبدي اهتمام لممتلكات ومكاسب مالية الشجاعة والقوة والصبر تساعدك في هذا اليوم، تفاصيل عروض جديدة استلام مهمة، حظوظ فرص تغيير تطور نتيجة من كلماتك المهمة لتحصل على المال.

الجوزاء: وصل القمر لبرجك، تستعيد كامل طاقاتك، قدرة عالية على الابتكار حتى تغير توجهات، تقدم وتجد نفسك قادرا على التصرف بحرية، تفرح لتجاوب الاخرين، لا تؤجل المواعيد، نهارك فيه توازن وانسجام، القمر ببرجم يعطيك قوة فردية وهذا ما يمنحك قوتك

السرطان: يطول انتظارك بسبب بعض التأجيل والعرقلة، قد تتراجع نسبة أرباحك وتخيب امالك، لا تجازف استقرارك وحياتك اليومية انتبه من الوقوع في فخ الأوهام مطلوب منك الهدوء وعدم الانفعال خذ الأمور كما هي لا تستعجل وخليك حذر من الفترات السلبية الفارغة، خليك حكيم في تأجيل وتراجع صحي وضياع نوايا سيئة من محيطك خليك منتبه.

الأسد: تجسد مجموعة من الميزات المثيرة للإعجاب كونك عالي التحفيز وطموحك عالي جدا مع الاصدقاء وعلاقاتك فيها تشجيع على الانفتاح، تتقرب من الآخرين، احتمال تقدم مساعدة، تطالب بحضور شخصي يدعمك، واظب حتى تستمر نجاحاتك، تحتفل في نطاق عائلي او اجتماعي، حظك جيد

العذراء: معوقات ومقاومة في نهارك لكن اليوم تستطيع تدعم نهارك وتكرس أسس ثابتة وتحقق ضمان بعملك، وجود بعض المسؤوليات ابتعد عن الازمات والخلافات وخلي قلبك راضي ومعنوياتك مرتفعة يدخل عنصر خارجي بمحاولة مشبوهة، للبعض امتحان، للبعض شهرة واضواء، تجنب المواجهة واحفظ سمعتك.

الميزان: حركة إيجابية، مثمر على صعيد تواصل مع آخرين وعلى صعيد تنقلات وأسفار مع الآخرين، توقع مزيد من التوقعات واللقاءات والاتصالات التي تجمع الشمل، توطد العلاقات، قد تلفت الأنظار، قد يكون عندك استقبال زوار، عنوان نهارك مسؤولية واصلاح وجمع بين الافرقاء، مسيرة خياراتك وتحقيق انسجام وتفهم ومحبة، خطك خط العائلة والمنزل وحسن الواجب والمسؤولية المحترمة بينك وبين محيطك المقرب، بيع وتجارة

العقرب: بإمكانك إعادة ترتيب امورك بالمسايرة وتلطيف الاجواء، احتمال ظهور اجتماع مهم، تتقيد باي تعليمات وترتكب أخطاء قانونية، لا تجادل، احتمال تجد تسوية ومصالحة على صعيد مستندات وفواتير واستحقاقات،حافظ على برودة اعصابك بسبب جردة حساب، مسؤول عن حساباتك، نهار متعدد بسبب فقدان المال للبعض وللبعض مسائل استشفائية

القوس: يوم صعب نهارك متعب، القمر ببرج الجوزاء لا تنفعل وتسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى نهارك، كرس وقت لاحبائك تسمح للتفاهم والانسجام وتجد قواسم مشتركة مع الشركاء أفضل ما يظهر خلاف وينجرح كبريائك، الأجواء لا تعجبك حاول تحافظ على هدوئك.

الجدي: نهارك فيه توازن بالوضع العام، أسس متينة، أمان، تدعيم تبادل للحياة الداخلية، عمل كثير، مبالغة بمجالك العملي على حساب عائلتك، مسألة الوقت ضرورية عندك لا تلتهي، لا تجادل، تنقل من مكان لمكان، او حال لحال، بامكانك طلب مساعدة بسبب العمل الكثير حولك

الدلو: يوم يناسبك حتى تعالج الأمور بحضورك وجوه جديدة أصحاب أفكار، يوم إيجابي مثمر وداعم تستطيع استيعاب جميع الأمور والمتطلبات يوم مرتاح لزوال هم وتتوضح الالتباسات تعيد لم الشمل، للبعض دعم وتحالف مصالحة مع الاولاد، للبعض انفراج لزوال مشكلة من تصميمك، تذكر انك تعيش في عالم شفاف و تؤثر في هذا النهار.

الحوت: تركيزك على العائلة والأمور البيتية، تعيد بعض التوجهات، اذا وجدت الطريق مسدود او صعب حاول ترميم علاقاتك، تحتاج لبعض الاستفسارات، نسق مع العائلة لتقوى الحظوظ، لا تهمل متطلبات العائلة، بحاجة لدعمك وحضورك الشخصي، قسم منهم ينشغل بتصليحات او عقار، لن تهدأ الامور، عمل ضمن العائلة او ضمن البيت