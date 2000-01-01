لافروف: التسوية في سوريا تمر بإعادة سيادة حكومتها على أراضي البلاد و ضمان وحدتها

جهينة نيوز:

استعرض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، محاور موقف موسكو إزاء تسوية الأزمة السورية، من بينها تمسكها بضرورة استعادة دمشق سيادتها على مجمل أراضي البلاد.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، انعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الجمعة و نقلتها "RT"، أشار لافروف إلى أن التسوية في سوريا تمر، من وجهة نظر روسيا، عبر استعادة حكومتها سيادتها على أراضي البلاد وضمان وحدتها، والقضاء على فلول الإرهابيين في سوريا، وعودة اللاجئين السوريين إلى أرض وطنهم، إضافة إلى الدفع بالعملية السياسية.

وأكد لافروف أن على المجتمع الدولي أن يسهم في الدفع بالعملية السياسية في سوريا إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم.

كما ذكر الوزير الروسي أن من بالغ الأهمية دعم عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي عانت منها البلاد. ودعا لافروف بهذا الصدد شركاء روسيا داخل "بريكس" إلى الإسهام بقسط في هذه العملية، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الصين والهند في هذا المجال.

وأشار لافروف إلى أن هناك مشكلة حادة أخرى تواجهها سوريا وغيرها من دول المنطقة، هي حماية المسيحيين.