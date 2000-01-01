شاهد..بعد الروسي داداشيف ..وفاة الملاكم الأرجنتيني هوغو سانتيليان إثر إصابة خطيرة من متحديه

جهينة نيوز:

بعد وفاة الروسي، مكسيم داداشيف، إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال نزاله أمام خصمه البورتوريكي، سابريل ماتياس، يوم السبت الماضي، في مدينة "أوكسون هيل" بولاية ماريلاند الأمريكية ، توفي الملاكم الأرجنتيني، هوغو سانتيليان، عن عمر ناهز 23 عاما، أمس الخميس، في العاصمة بوينس آيرس، وذلك بعد نزاله أمام متحديه الأوروغوياني، إدواردو أبريو، لإصابته بوذمة في الدماغ.

وخاض هوغو سانتيليان المواجهة وهو يغرق بالدماء منذ الجولة الرابعة، ولم يتوقف النزال حتى نهايته، وآل إلى التعادل، بينما فقد الملاكم الأرجنتيني وعيه.

ووفقا لموقع "Clarin"، فقد نقل هوغو سانتيليان بعد النزال إلى المستشفى مصابا بنزيف دموي في المخ. وعقب إجراء عملية جراحية، أصيب الملاكم مرتين بسكتة قلبية وتوقف في الجهاز التنفسي، وتوفي الملاكم، صباح اليوم الخميس.

بدوره، قال غراسييلا أولوكو، طبيب مستشفى "Hospital Agudos San Felipe": "عند وصول الملاكم إلى المستشفى، عانى من فشل كلوي، ودخل في غيبوبة. كان يعاني من وذمة دماغية، ولم يستعد وعيه مطلقا".

وكان هوغو سانتيليان بطلا للأمريكتين الجنوبية واللاتينية في الوزن الخفيف وفقا لمنظمة "WBO"، وحقق 19 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية مقابل، تعادلين و6 هزائم.