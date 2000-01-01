مفاجئة ... صواريخ "إسكندر" في كوريا الديمقراطية

الجمعة, 26 تموز 2019 الساعة 19:39 | سياسة, عالمي

مفاجئة ... صواريخ

جهينة نيوز:

كشف تحقيق صحفي عن حيازة كوريا الديمقراطية لصاروخ يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي.

وأظهر نفس التحقيق أن نسبة التشابه بين الصواريخ البالستية الروسية والكورية الديمقراطية تبلغ 95 في المائة.

وتبين من التحليل الذي أجراه الصحفيون أن صاروخ KN-23 الذي جربته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مؤخرا نسخة من الصاروخ الخاص بمنظومة صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية.

ولم يستبعد مَن وجد أوجه الشبه بين الصاروخ الكوري الشمالي وصاروخ "إسكندر" أن تكون كوريا الديمقراطية حصلت على التكنولوجيا التي مكّنتها من البدء بتصنيع منظومات الصواريخ التكتيكية التي تشبه منظومة "إسكندر".

وقد نشرت معلومات عن التشابه بين صاروخ KN-23 وصاروخ "إسكندر" قبل أشهر وفقا لـ avia.pro

سبوتنك


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