الإعلان عن موعد انطلاق سيل الغاز الروسي إلى تركيا

جهينة نيوز:

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن ضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر الأنبوب الأول من مشروع "السيل التركي" سيبدأ في مطلع العام القادم.

وقال نوفاك، ردا على سؤال بشأن مشروع الغاز الاستراتيجي "السيل التركي" إنه "من المتوقع البدء في ضخ الغاز بالأنبوب الأول في 1 يناير 2020، أما موعد إطلاق الأنبوب الثاني فمرتبط ببناء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى أوروبا".

وأضاف الوزير بحسب ما نقلت عنه فيستي أن مشروع توسعة منظومة الغاز في بلغاريا يسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" ووزارة الطاقة البلغارية وقعتا خارطة طريق بهذا الشأن.

ويذكر ان "السيل التركي" عبارة عن مشروع لمد أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، بحيث سيغذي الأنبوب الأول تركيا أما الثاني فهو مخصص لدول شرق وجنوب أوروبا.

وفي وقت سابق كشف مسؤول رفيع المستوى في "غازبروم" عن أن إنجاز مشروع "السيل التركي" بلغ مرحلة متقدمة، وأوضح أن الجزء الروسي من أنبوب "السيل التركي" جاهز بشكل شبه كامل، والجزء البحري منه جاهز أيضا، أما محطة استقبال الغاز في تركيا فقد تم بناؤها بنسبة 87%.

وفي مارس الماضي، أعلنت الشركة المشرفة على مشروع "السيل التركي" وصل المقطع البحري من الأنبوب بالجزء البري منه.

وبدأ مد أنبوب "السيل التركي" في مايو 2017، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2019، وبعد إتمام المشروع بالكامل، ستتحول تركيا إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي أوروبا ووسطها، ما سيعزز مواقع أنقرة الجيوسياسية في المنطقة، ويقوي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بموسكو.