الشاهد يكشف تفاصيل جنازة الرئيس السبسي

جهينة نيوز:

كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن بلاده خصصت جنازة وطنية كبرى للرئيس الراحل باجي قايد السبسي الذي وافته المنية الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.

وبحسب الشاهد فإن الجنازة ستقام السبت، بحضور جمع من رؤساء وملوك، ورؤساء حكومات دول شقيقة وصديقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فمن المقرر أن ينطلق الموكب الجنائزي السبت في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.

وسيتم إخراج جثمان الرئيس الراحل من قصر قرطاج، حيث يعرض أمام المواطنين لتوديعه لآخر مرة.

​كما تقرر دفن الرئيس الراحل، وفق مصادر متطابقة من تونس بمقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي، كما أنها ذات مكانة خاصة عن التونسيين.، دفن بها العديد من الشخصيات.

​وتعد جنازة الرئيس السبسي أول جنازة رئاسية (لرئيس توفي وهو على رأس الدولة) في تاريخ تونس، إذ أن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) والذي وافته المنية شهر نيسان من العام 2000، توفي بعد 13 سنة من تركه كرسي الرئاسة لدواعي صحية.

ودفن بورقيبة في جنازة حضرها جمع من قادة العالم، منهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك والجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورؤساء وملوك العالم.

كما رافقه تونسيون ومقربون منه وأفراد من عائلته لمثواه الأخير بالمقبرة الإسلامية في المنستير.

المصدر: وكالات