ايطاليا: إضراب للنقل الجوي وإلغاء عشرات الرحلات

جهينة نيوز:

تعطلت حركة النقل الجوي في إيطاليا الجمعة من جراء إضراب عام في هذا القطاع أدى الى الغاء عشرات الرحلات.

وبناء على دعوة من نقابة فيلت سيغيل-فيت سيسل-اولتراسبورتي المشتركة، شمل الإضراب جميع الطيارين والطواقم الجوية والارضية من الساعة 10,00 صباحا (08,00 ت غ) إلى الساعة 14،00 (12,00 ت غ).

وتطالب النقابات بإصلاح واسع للقطاع، وبقواعد أكثر تشددا على صعيد احترام المنافسة، وبمزيد من الشفافية في منح الصفقات والمعايير الخاصة ضد "إغراق سوق التعاقد والأجور" الذي يفرضه عدد متزايد من الشركات.

وفي اعقاب محادثات شارك فيها وزير النقل دانيلو تونينيلي حول هذه القضايا هذا الأسبوع، تمسكت النقابات بالدعوة إلى الإضراب العام لكنها خفضته من 24 ساعة إلى 4 ساعات، موضحة أنها تتوقع فوائد ملموسة ابتداء من اجتماعات العمل الأولى المحددة في أوائل ايلول.

وإلى ذلك يضاف تحرك يستمر طوال النهار لموظفي شرطة اليطاليا التي تواجه صعوبات وتبدي قلقت إزاء الجدوى والعواقب الاجتماعية لخطة للاستحواذ على الشركة يجري بحثها حاليا.