مصري يذبح زوجته ويرمي ابنته من شرفة المنزل

جهينة نيوز:

حادثة مروّعة هزّت الشارع المصري، إذ أقدم رجل على ذبح زوجته كما حاول قتل ابنته بطريقة مروعة.

وبعد تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ يفيد بإقدام موظف على قتل زوجته، توجّه رجال المباحث الى مكان الحادثة، وتبيّن أن رجلاً طعن زوجته بالسكين في رقبتها بعد مشاجرة بينهما بسبب معايرتها له بإدمانه على المخدرات.

كما تبيّن أيضاً أن الرجل حاول قتل ابنته الرضيعة من خلال رميها من الشرفة، إلا أن الأهالي أنقذوها.

والصادم هو أن التحريات قد كشفت أن الرجل كان دائماً يعتدي على زوجته وأنه حاول قتلها ووالدتها في فترة سابقة.