مارادونا يخضع لعمل جراحي في الركبة

جهينة نيوز:

كتب المحامي ماتياس مورلا على «تويتر»، في إشارة الى العملية الناجحة التي خضع لها مارادونا في الركبة اليمنى: «كل شيء سار بشكل مثالي».

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلّى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي لظروف صحية، بعد 9 أشهر فقط من تسلّمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج لإجراء عمليّتين جراحيّتين في الكتف والركبة. وتسلّم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول الماضي، خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الـ13 من أصل 15 في الترتيب.

وتمكّن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الإيطالي، والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي كانون الثاني، كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أنّ مارادونا أُدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما كان قد خضع لعملية اخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يُشرف على تدريب فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.

المصدر: الجمهورية