سورية تستنكر التفاهمات الأمريكية التركية التي تمس سيادة ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، أن الجمهورية العربية السورية تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الامريكي الهدام في سورية والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها والمس بوحدة وسلامة اراضيها.

ولفت المصدر إلى ان سورية تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية والتي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية ارضا وشعبا وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً الى ان الذرائع التي يسوقها النظام التركي في عدوانه على سورية بحجة الحفاظ على امنه القومي تكذبها سلوكيات وسياسات هذا النظام الذي شكل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب وقدم له كل اشكال الدعم العسكري واللوجستي.

وشدد المصدر على أن الجمهورية العربية السورية التي تكافح الارهاب بكل أشكاله منذ ثمانية أعوام تجدد التأكيد على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل على كل الاراضي السورية والتصدي لكل الطروحات الانفصالية التي تشكل تهديدا لسيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وتابع المصدر: سورية تؤكد في الوقت نفسه على الاستمرار في التعاطي البناء للوصول الى نهاية للازمة عبر عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون اي تدخل خارجي وعودة الأمن والاستقرار إلى سورية الواحدة الموحدة

وفي الختام قال المصدر: الشعب السوري الذي قدم التضحيات في مكافحة المجموعات الإرهابية لن يسمح لأي كان بالتطاول على سيادة سورية والمس بوحدة أراضيها