الإعلام الأمريكي: إيران تختبر صاروخ "شهاب3" الباليستي الذي وصل مداه إلى ألف كلم

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن إيران اختبرت صاروخا باليستيا وصل مداه إلى ألف كلم، في أحدث خطوة من شأنها تصعيد التوترات بمنطقة الخليج.

جاء ذلك حسب ما نقلت بربارا ستار، مراسلة شبكة "سي سي إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في البنتاغون.

ووفق المسؤول، أطلقت إيران ليلة الأربعاء الخميس صاروخا باليستيا متوسط المدى يحمل اسم "شهاب 3"، والذي وصل مداه إلى ألف كلم.

وفي حين لم يشكل الصاروخ "شهاب 3" تهديدا على ملاحة السفن أو القواعد الأمريكية، إلا أن تقييم الاستخبارات للاختبار أنه جزء من محاولات إيران لتحسين المدى والدقة.

بدورها نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تتحدث عن إطلاق إيران صاروخا باليستيا، دون مزيد من التفاصيل.