ماكرون يدعو جونسون إلى زيارة فرنسا

جهينة نيوز:

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء امس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون ودعاه إلى زيارة فرنسا "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال المصدر نفسه إن ماكرون "هنأ جونسون على تعيينه" خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي من الجنوب حيث يمضي عطلة، و"عبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية".

وأوضح أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة "في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي".

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 آب في بياريتز.