الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسا للاركان

الجمعة, 26 تموز 2019 الساعة 10:54 | سياسة, عالمي

الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسا للاركان

جهينة نيوز:

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا للأركان، ليخلف في اواخر ايلول الجنرال جو دانفورد.

وقد تمت الموافقة على تعيينه بـ89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

والجنرال ميلي البالغ من العمر 61 عاماً، هو ضابط لامع تخرّج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة بخاصة في الحرب على العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدّد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأميركية.

المصدر: وكالات


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