أبراج الجمعة 26 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٦/ ٧: اندفاع وطيبة، يقف لجانب المظلوم يحب ان يعيش بحبوحة، مزاجي، متحدث لبق، مواهبه متعددة يحب النقاش، شخصية متعددة الوجوه، طاقة عالية، يشعر بالسلبية تجاه الاشياء الغير عادلة، سنة ممتازة للتطوير. الشخصي، الاشهر القادمة تحمل مكاسب لالتقاء مع اخرين، يلبي طموحات، سنة الاستعداد وتحسن الحظ المتوقع، امور عقارية وللبعض ارتباط، سنة هامة على صعيد التغييرات

الحمل: تكثر حساباتك المالية في بعض المدفوعات اللازمة، اضبط مصاريفك، تعاني نقص بالسيولة، سوف تفتح صفحة جديدة على صعيد المواضيع المالية، بالمعنى أنك سوف تدفن المشاكل اليوم وتعمل مصالحة مع ذاتك وتزداد طموحاتك بالعمل وتنطلق نحو عوالم جديدة، قوتك وحدسك تزداد، وتسمع أخبار تريحك هي أخبار تخص الأمور المالية، مكاسب، هدايا، أشياء ضائعة، بالمعنى سوف تنفرج همومك

الثور: القمر ببرجك، تبادر بخطوة، انت تحت الاضواء والانظار، لا تخف من المجهةل، بامكانك ان تدخل وتعزز وتعرغف خفايا هذا النهار، تشغل بالك بقصة مدروسة، بانتظارك تنقل وتغيير وحسم لبعض القضايا كن قويا

الجوزاء: تنهي المهم من اعمالك، تشعر بانك بحاجة للفضفضة او الدخول بعالم النسيان، او تبوح باسرارك لصديق، كن منتبه لسلامتك، ليكن قلبك كبير وفكر قبل ان تفعل اي شيء، لا تثق بالاخرين ولا تضيع فرص النجاح وانتبه لاغراضك

السرطان: يوم واعد بانتصارات، تكون مسرورا بسماع خبر او الحصول على فرص مميزة، نهار يحمل لك اجتماع مع اصدقاء تعمل دعوات، ييتهويك التجدد، ترى شخص لم تره من فترة، تكشف اوراقك، شفافية وتكسب شعور الاخرين، نهارك نشيط وتشارك شلل ودعوات

الاسد: نهارك فيه مد وجزر، ضغوطات لا تدخل بالمجهول، تحفظ على ما هو اساسي، احم معنوياتك، كن هادئا، نهارك متقلب، عرقلة فجائية، تشارك محيطك بسوء التفاهم، لا تسمح لاحد بالتخريب عليك

العذراء، اجواؤك جيدة تحمل لك نجاح واتصال، سفر وتغييرات، طاقة متجددة استغلها واعرف وجهة نظرك، اتصالاتك ولقاءاتك والتجار جيد للاستيراد والتصدير، حقق اهدافك، نشيط بالحركة وتزداد علاقتك مع الاحبة

الميزان: نهارك افضل من الامس، تنشغل بإعادة تنظيم امورك المالية وتتبع برنامج سير جميع مهامك، تعويض سداد وديون، ضمن الاطر المعتادة لكن لا تسحب البساط من تحت اقدام الاخرين، لا ترجع للماضي كي لا يزيد عندك الوهم، حاول ان تتقرب من الاحبة او صحة احد مقرب، مشغول بالامور المالية وانجزها جيدا

العقرب: يخبئ لك نهارك جدال، لذلك رتب نشاطاتك حسب الخصوصية، اطلب مساعدة من الشركاء، لا تفوت فرصة، تركيزك على الشراكة مع نصفك الجميل، مخالفة قانونية تظهر فحأة، انتبه

القوس: فكر كيف تنهي أعمالك المتراكمة، اضواء على اسلوبك لا تؤجل ولا تماطل، خذ قسط من الراحة وتنفس الصعداء، تغيير مكان، نهارك ناجح اذا طلبت مساعدة، لا تتشاكل مع احد لانك ستبكر الى شغلك واشغالك

الجدي: يومك جيد لتلتقي لتلتقي بالاحبة وتستفيد من الاحداث المحلية، يسعدك خبر يقلب حياتك رأسا على عقب، امال جديدة تطرق بالك حتى تزول بعض الغيوم، لقاءات علاقات مميزة مع الاولاد، نهار واعد، تغير مكان اقامتك، تمارس هواياتك، تحصيل مادي او معنوي

الدلو: ركز على العائلة والمنزل، اعطال تطرأ فجأة تسبب لك الازعاج، لا تلق اللوم على احد افضل من ان تصطدم بمواقف متشددة، تتفاجأ باشخاص مقربين خلف العراقيل التي تواجهك، قرار يدخلك في دوامة وتقطع الطريق على اي دوامة فاشلة

الحوت: نهارك فيه حركة، يساعدك على توجه جديد، يوم صاخب باللقاءات، نظرة موضوعية لتلبية دعوة اجتماعية وتعمل لقا!ء مهم وتتسلم دفة الامور، تعمل علاقات، نهار جيد للبيع والشراء، مواضيع تخص اجهزة اتصالات او سيارات، تتمسك بالفكرة ولا تزيح عنها