"نوكيا" تعود بهواتف متطورة ومميزة!  

جهينة نيوز

تستعد شركة "نوكيا" في أغسطس المقبل لإطلاق هاتفين جديدين سيعودان بها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية.

والجهاز الأبرز من تلك الهواتف سيكون Nоkia 6.1، والذي يعتبر نموذجا مطورا عن هواتف Nоkia X71.

ومن المنتظر أن يأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 6 بوصات، قادرة على عرض فيدويوهات بدقة+ FHD، وكاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (8+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

كما سيحصل هذا الجهاز على معالج Snаpdragon 660، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 9 Pie، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وسيبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة 4/64 غيغابايت من هذا الهاتف إلى 174 دولارا، أما النسخة المزودة بذاكرة 6/128 غيغابايت فسيصل ثمنها إلى 217 دولارا.