سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مطار أبها الدولي بطائرات قاصف k2

جهينة نيوز

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، عمليات هجومية على مطار أبها الدولي في عسير.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى سريع ” أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى وقد اصابت أهدافها بدقه عالية بفضل الله وأدت الى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح “سريع ” بحسب ما نقل موقع انصار الله أن عملية استهداف مطار أبها يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية، مؤكدا أن عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا ، مكررا الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها اصبحت اهدافا مشروعة لنا.

الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.