روسيا: احتجاز سفينتنا خبر سيئ جدا... والامم المتحدة تحذر  

جهينة نيوز

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن احتجاز أوكرانيا ناقلة "Nika Spirit" الروسية "خبر سيئ جدا"، متهما مسؤولين في كييف بالسعي إلى تصعيد جديد لحادث مضيق كيرتش.

وقال كاراسين، في تصريح مقتضب لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "هذا خبر سيئ جدا، وهناك في كييف من يريد استمرارا قاسيا لاستفزازهم الذي تم القيام به في 25 نوفمبر بمضيق كيرتش. سندرس الواقعة بصورة دقيقة".

وفي غضون ذلك، أكدت السفارة الروسية لدى كييف أن السلطات الأوكرانية أخلت سبيل أفراد طاقم السفينة التي لا تزال محتجزة في ميناء إسماعيل، وهم الآن في الطريق إلى وطنهم.

و في ذات السياق دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في منطقة البحر الأسود، في أعقاب احتجاز أوكرانيا لسفينة روسية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ندعو من جديد إلى الامتناع عن أي خطوات متسارعة والخطاب الخطير، وكذلك إلى الالتزام التام بالقانون الدولي والعمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي حصرا".

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة لا تمتلك معلومات من مصادر مستقلة حول ملابسات الحادث.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد احتجز سفينة روسية في ميناء إسماعيل على البحر الأسود، قال إنها كانت تعرقل مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي، حين احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية مع طواقمها لانتهاكها الحدود الروسية.