تعيين رئيساً مؤقتاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية

جهينة نيوز

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيين الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروته كمدير عام بالإنابة في انتظار تعيين مدير دائم للوكالة خلفاً للياباني يوكيا امانو الذي توفي منذ أيام بعد صراع مع المرض.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الوكالة قولها إن “مجلس المحافظين عين فيروته كمدير مؤقت للوكالة اليوم لضمان استمرار عمل المنظمة بشكل سلس حيث سيتم استبداله على المدى الطويل”.

ويشغل فيروته وهو دبلوماسي روماني منصب المنسق الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي وفاة امانو عن عمر ناهز 73 عاماً ليترك منصب مدير الوكالة شاغراً بعد أن شغله منذ عام 2009 حيث كان ينوي تقديم استقالته من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

وقاد الدبلوماسي الياباني امانو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عشر سنوات حتى وفاته وشارك في المفاوضات بشأن البرنامج النووي لإيران وتنظيف موقع فوكوشيما النووي إثر الكارثة النووية التي وقعت عام 2011 في اليابان.

وكانت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المشاورات لاختيار مدير عام جديد مستمرة مشيرة إلى أن من بين الأسماء المرشحة لخلافة امانو الروماني فيروته والمندوب الأرجنتيني رافائيل كروسي.