جيش الاحتلال يتخذ قرارا عسكريا في جبهته الشمالية  

جهينة نيوز

كشفت قناة عبرية النقاب عن قرار عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجبهة الشمالية المواجهة لسوريا و"حزب الله".

ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتحصين مواقع قواته والمعدات والطرقات الجانبية عند الحدود الشمالية، حيث يشرع في اتخاذ تدابير وقائية جديدة لحماية الجنود والمعدات في حالات الطوارئ.

وأفادت القناة العبرية أن الجيش بدأ بتحصين طريقا جانبيا قرب الجزء المحتل من جبل الشيخ، من أجل الإخلاء الآمن والسريع للمتواجدين هناك، وبأن تلك التدابير جاءت بعد إطلاق صاروخ من سوريا على الجزء المحتل من جبل الشيخ قبل عدة أشهر، وذلك أثناء تواجد نحو 3000 زائر، حيث كان إخلائهم في تلك اللحظة دفعة واحدة صعبا للغاية.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضابط بسلاح الهندسة الإسرائيلي أن الغرض من الترتيبات والإجراءات العسكرية الجديدة هو الإسراع في إجلاء أي مواطنين أو زائرين لتلك المنطقة بسهولة وبسرعة، وبشكل آمن.