محكمة برازيلية تأمر بتروبراس بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود  

جهينة نيوز

أمرت أعلى محكمة في البرازيل يوم الخميس شركة النفط الوطنية بتروبراس بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود بعد أن ظلتا عالقتين قرب ميناء باراناجوا لشهر عاجزتين عن العودة إلى الشرق الأوسط دون وقود بحسب ما ذكرت رويترز.

وأسقط دياس توفولي رئيس المحكمة العليا أمرا لشركة النفط بتروليو برازيليو بعدم تزويد السفينتين بالوقود. كانت الشركة البرازيلية تعللت في ذلك بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

و كانت ايران حذرت في وقت سابق بوقف استيراد الذرة البرازيلية في حال عدم تزويد الناقلتين بالوقود علماً بان ايران تستورد 25% من صادرات الذرة البرازيلية.