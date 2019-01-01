الصين تطلق بنجاح صاروخا حاملا للأقمار الصناعية

جهينة نيوز

أطلقت شركة صينية خاصة اليوم بنجاح صاروخا يحمل قمرين صناعيين إلى المدار المحدد لهما من مركز جيوتشيوان في شمال غرب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصاروخ “اس كيو اكس1 واي1” الذي طورته شركة آي سبيس لصناعة الصواريخ ومقرها بكين “هو صاروخ حامل تجاري صغير ذو أربع مراحل يبلغ قطر جسمه نحو 4ر1 متر بينما يبلغ طوله 8ر20 مترا”.

ويستطيع الصاروخ الإقلاع بحمولة تصل إلى 31 طنا وإرسال حمولة تزن 260 كيلوغراما إلى ارتفاع 500 كيلو متر في مدار متزامن مع الشمس.

وتشهد الصناعات الفضائية الصينية تطورا ملفتا في الآونة الأخيرة في ظل التوجه نحو مزيد من المشروعات البحثية في مجال الفضاء.