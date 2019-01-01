مجلة بريطانية: لندن ارتكبت “حماقة كبيرة” باحتجازها ناقلة النفط الإيرانية

جهينة نيوز

أكدت مجلة “ذي ويك” البريطانية أن لندن ارتكبت “حماقة كبيرة” باحتجازها ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” معتبرة الرد الإيراني باحتجاز الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” بـ”المعقول تماما”.

وفي مقال نشرته الصحيفة بعنوان “قرار بريطانيا الذي لا يمكن تفسيره بخوض معركة مع إيران” تساءل الكاتب ماثيو والتر “لماذا يستولي البريطانيون على سفينة أجنبية في فترة ركود لحكومة فاشلة وعندما يكون لديهم رئيس وزراء بالاسم فقط” مشيرا إلى أنه لدى البريطانيين مشكلات أكثر إلحاحا من ناقلات النفط الإيرانية التي تمارس أعمالها مثل الوضع الدستوري لاستفتاء غير مدروس حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الكاتب أن “القيام بالعمل القذر نيابة عن الاتحاد الأوروبي في توقيف الناقلة الإيرانية لن يسهم بتحقيق صفقة أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا تورط نفسها بمثل هذه التصرفات وخصوصا أنها “غير مستعدة لخوض حرب من تلقاء نفسها كما أنه من غير المتوقع من الولايات المتحدة مع “رئيسها الأحمق” دونالد ترامب أن تنقذها” معتبرا أن ما يجري “ليس مجرد مهزلة بل أكثر فبريطانيا ليست قوة مستقلة وهي ليست كذلك منذ عقود وتحديدا منذ عام 1945 … ومهما كان الموقف بين أولئك الذين يصعدون في حزب المحافظين من غير المرجح أن تتغير هذه الحقيقة في القريب”.

يذكر أن ترامب صعد في الآونة الأخيرة سياساته العدائية ضد إيران فبعد انسحابه من الاتفاق النووى الموقع مع طهران في الثامن من أيار من العام الماضي جدد فرضه العقوبات أحادية الجانب غير القانونية عليها وأعاد المنطقة الى اجواء التوتر والتصعيد من جديد بينما تسير بريطانيا على خطا الولايات المتحدة وتخضع لإملاءاتها بما فيها الإقدام على قرصنة “غريس 1” في مضيق جبل طارق.