إيران: تم سحب ناقلة النفط البريطانية تم من بين 5 سفن حربية  

جهينة نيوز

أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن القوة البحرية للحرس الثوري سحبت ناقلة النفط البريطانية ستينا امبيرو من بين 4 بوارج أميركية ومدمرة بريطانية إلى السواحل الإيرانية.

وقال سلامي في كلمة اليوم إن “قوة بحرية من الحرس قامت بسحب ناقلة النفط البريطانية من بين 4 بوارج أميركية ومدمرة بريطانية وأتت بها إلى الساحل دون الإكتراث بكل نداءاتهم خلف أجهزة اللاسلكي”.

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور إن “بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بطريقة غير قانونية وكان الدافع الوحيد لها في ذلك هو الانصياع للولايات المتحدة وتأمين مصالحها”.

ورفض ذو النور في تصريح مماثل الذرائع البريطانية لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية وقال إن “بريطانيا لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي لكي تسعى إلى تطبيق عقوباته” لافتا إلى أن بريطانيا أوقفت ناقلة النفط الإيرانية عن طريق البلطجة والقرصنة وإن إيران بذلت جهودا قانونية ودبلوماسية وسياسية لتحريرها وطبقا للقانون الدولي فإن بريطانيا لا تستطيع أن تواصل حجز الناقلة وسيتم اطلاقها عاجلاً أم آجلاً.

وكان الحرس الثورى الإيراني أعلن مؤخرا في بيان توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية.