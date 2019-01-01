معسكر داخلي لـ نسور قاسيون استعدادا لبطولة غرب آسيا

جهينة نيوز

بدأ منتخب سورية للرجال بكرة القدم معسكره التدريبي المغلق في ملعب الفيحاء بدمشق استعدادا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الثاني من الشهر القادم في العراق.

واستهل منتخبنا معسكره عبر حصة تدريبية مساء أمس بإشراف المدير الفني فجر ابراهيم إلى جانب جهازه الفني المساعد وبالتزام من اللاعبين ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وشاهر الشاكر وخالد ابراهيم وأحمد أشقر وتامر حاج محمد وخالد مبيض ومحمد فارس أرناؤوط ومحمد الأحمد ومحمد مرمور وخالد كردغلي وورد سلامة وعبد الله الشامي ومحمد الواكد ومارديك مردكيان وعمرو جنيات ومؤيد العجان.

ويلتحق بالمعسكر اليوم كل من اللاعبين أحمد الصالح ومحمد عنز وزاهر الميداني وفراس الخطيب في حين ينضم باقي اللاعبين المدعوين لبعثة المنتخب في مدينة كربلاء العراقية التي ستقام على استادها مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا

ويواصل المنتخب تدريباته اليوم وفق الخطة المعدة حتى تاريخ السفر إلى العراق والمقرر الأحد القادم.

ووضعت قرعة البطولة منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق واليمن ولبنان وفلسطين بينما ضمت المجموعة الثانية التي ستقام منافساتها في أربيل منتخبات السعودية والأردن والكويت والبحرين على أن يتأهل صاحبا المركز الأول في كلا المجموعتين للمباراة النهائية التي ستقام في الرابع عشر من الشهر القادم على استاد كربلاء الدولي.