في مفارقة غريبة سورية تصدر الغزلان والطيور وتستورد الضباع

جهينة نيوز

كشف تقرير لمحافظة ريف دمشق أن مديرية البيئة في المحافظة أعطت خلال الشهور الماضية موافقات لتصدير نحو 14 ألفاً من مختلف الكائنات الحية وموافقات لاستيراد نحو 5600 منها.

وبحسب التقرير فإن الكائنات التي سمح بتصديرها هي (ألفان من طيور العواشق ومثلها من الراماج وحوالي 2700 سلحفاة برية و800 سلحفاة مائية وألف من طيور الكناري ومثلها من طيور الجنة و500 حسون ومثلها من الحمام وكذلك الكروان والبلابل إضافة إلى 300 بطة ومثلها من دجاج الزينة.

كما ذكر التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة الوطن أنه سُمح بتصدير نحو 350 من النسناس الأخضر و283 ببغاء و250 سنجاباً و200 من طيور الشحرور، إضافة إلى 50 من طيور البجع ومثلها من طيور الطاووس، إضافة إلى 30 من طيور القطا و10 من غزال الريم.

إضافة إلى السماح باستيراد 20 ضبعاً و20 غريراً و50 من طيور الوز و100 فزنت، وقال التقرير إن إعطاء الموافقات جاء بعد الكشف على مزارع تربية الكائنات الحية مبيناً أن عدد طلبات التصدير بلغ 17 طلباً.

وأوضح التقرير أن عمليات استيراد الكائنات الحية تمت من دولة جنوب إفريقيا, بينما كانت عمليات التصدير إلى دول الصين وتايوان والتشيك واليابان وسلطنة عمان.