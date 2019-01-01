فنانون وإعلاميون عرب ينعون فاروق الفيشاوي على صفحاتهم

جهينة نيوز

رحل اليوم عن عالمنا الفنان المصري فاروق الفيشاوي تاركا فراغا كبيرا في الوسط الفني وفي قلوب محبيه من الجمهور العربي وقد حرص نجوم الفن والاعلام العربي على نعوة الفنان على صفحاتهم الشخصية متأثرين بوفاته وممن رصدت " جهينة" صفحاتهم على تويتر

حيث نعى الفنان المصري الكبير عادل إمام زميله فاروق الفيشاوي ونشرإمام على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" صورة جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

وكتب الفنان معتصم النهار مترحما" رحم الله النجم والممثل العربي الكبير فاروق الفيشاوي والصبر والإيمان للعائلة الكريم"

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة تجمعها بالفنان فاروق الفيشاوي وكتبت على صفحتها في فيسبوك" صاحب فكر وثقافة ورأي ، صاحب فن وتاريخ ، صاحب إرادة تعلّم وتدرّس ، صاحب قلب كبير لايمكن إلا أن يترك أثرا كبيرا في قلب من عرفه أو حتى صدفه ... ستعلق صورتك الى جانب صور الكبار الموجودة على الجدار ، ولكن صورتك وإياهم لن تغب ولن تموت ، فالفنان والمبدع والمعطاء يبقى حاضرا بفنه بابداعه وبمحبة الناس له ....

رحمة الله عليك ... أيها العزيز فاروق الفيشاوي

كما أيضا فعلت ميسون ابواسعد التي كتبت: "نجم ..أستاذ..في قلوب الملايين ..فوق كل هدول إنسان جميل بينحت حواليه كل ألوان المحبة.. الله بيحبني إني اتشرفت ومثلت قدامك وعرفتك عن قرب ..طاقتك..موهبتك ..إنسانيتك وحبك لسورية اللي حكيتلي عنها والأماكن اللي زرتها بسورية وانا لسى مارحتلا..الله بيحبني اني وقفت قدام كبير متلك.. الله معك ياغالي .الله معك يا كبير .. باقي بقلبي وبقلب الملايين بلون فرحك" ................... فاروق الفيشاوي

وقالت كاريس بشار ناعية الفيشاوي" كانت لي تجربة وحيدة معك في "أنا القدس" ولكنها كانت كافية لمعرفة مقدار ما تملكه من الإنسانية"

ونعت الفنانة اللبنانية نيلي مقدسي روح الفنان الفيشاوي وقالت" كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والسينما.. خسارة كبيرة.. الرحمة لروحه والصبر لعيلتو ومحبيه بكل العالم العربي"

وغردت الاعلامية رابعة الزيات بالقول" عقد اللولو عم يوقع حبّة حبّة الزمن الجميل فاروق الفشاوى وداعاً" فيما كتب زوجها الإعلامي زاهي وهبة" موحِشٌ صباحٌ يحمل خبر فاروق الفيشاوي الباقي في الذاكرة الجماعية نجماً ذهبياً وممثلاً من قماشة نادرة، وفي ذاكرتي الشخصية ضيف حوارات أخّاذة وإجابات صريحة ومواقف تصنع الحدث وتشعل نار السجال. كلما مضى واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال..في كوكب يزداد وِحشة ووحشية"

ومن جهتها الفنانة نادين نسيب نجيم الفنان الكبير غردت على صفحتها" فاروق الفيشاوي في ذمّة الله، كان وسيبقى علامة فارقة في تاريخ الدراما والسينما، تاريخ كبير يستحق الاحترام والتقدير. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبّر عائلته الكريمة وأحبائه

أما ستيفاني صليبا قالت على تويتر" بغياب الممثّل القدير فاروق الفيشاوي، تخسر مصر عملاقًا من عمالقة فنّها. تعازينا القلبيّة لعائلته وللأسرة الفنّيّة في مصر"

وغرد الاعلامي المصري عمرو أديب بالقول" كان فاروق الفيشاوي جاري في العماره بحى الدقى لسنوات طويله نقابل بعضنا بشكل شبه يومى صعودا ونزولا . كان مثقفا موهوبا مهموما بالواقع المحيط به بشكل كبير . رحم الله فاروق الفيشاوي واحد من اهم الممثلين المصريين في الثلاثين عام الاخيره"

ونشر الفنان الجميل حسين الجسمي" وداعاً يا صديقي .. وداعاً يا صاحب القلب الكبير الله يرحمك ويصبّر أهلك وذويك ومحبيك"

في حين كتبت هند صبري" كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض وحتى في إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا. وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب فاروق الفيشاوي وخالص العزاء لابنه الفنان"

ولم يغب عن بال ملكة الإحساس إليسا نعوة الفيشاوي فقالت" فاروق الفيشاوي من أهم رموز السينما والفن. وح يبقى لأجيال طويلة بذاكرة العرب واحد من ألمع النجوم اللي ما بيروحو من البال. الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة"

أما الديفا هيفاء وهبي قالت" البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي انت اجمل انسان لكل الناس الي اتعاملوا معك الله يرحمه ويصبر اهله وكل الناس اللي بتحبه"

يذكر أن فاروق الفيشاوي أعلن في أواخر العام الماضي عن إصابته بمرض السرطان في مفاجأة صدمت الحاضرين أثناء تسلمه درع التكريم في مهرجان الاسكندرية مؤكدا أنه سيواجه المرض بقوة وتعتبر خسارة الفيشاوي فنيا هي الخسارة الثانية بعد وفاة عزت أبو عوف الذي توفي أيضا بعد صراع مع المرض منذ مايقارب الشهر