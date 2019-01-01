حادثة سطو مسلح على شركة الهرم للحوالات في ضاحية قدسيا

جهينة نيوز

وقعت صباح اليوم عملية سطو مسلح على شركة الهرم للحوالات المالية في ضاحية قدسيا نفذها مجهولون أدت إلى وفاة مدير الشركة في ضاحية قدسيا عبدالقادر الشيخة

وفي التفاصيل قام رجلين مسلحين باقتحام الشركة واطلاق الأعيرة النارية على مدير الشركة المتواجد في الشركة مما أدى إلى وفاته وإصابة شخصين آخرين وأضرار مادية كبيرة

وقالت إحدى السيدات التي شاهدت الحادثة أن هناك شخصان أطلقا النار على الشركة وبعدها اصيبت بحالة إغماء ومازالت التحقيقات جارية

وفي مقطع فيديو انتشر على فيسبوك أظهر عملية الفرار وجه متابعو الفيديو اللوم إلى الرجل الذي قام بتصويره أنه لم يقم بإخبار الجهات المختصة فور مشاهدة الحالة وكأنه ينتظر في بيته لتوثيق الحدث

يذكر أن الشخص المتوفي هو عبدالقادر الشيخة عضو مجلس مدينة ضاحية قدسيا و مدير الشركة في ضاحية قدسيا وقد لاذ المجرمون بالفرار