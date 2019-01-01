الإعلان عن نتائج الجائزة التقديرية لعام 2019

الخميس, 25 تموز 2019 الساعة 14:20 | ثقافة وفن, ثقافة

الإعلان عن نتائج الجائزة التقديرية لعام 2019

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الثقافة، عن نتائج الجائزة التقديرية للعام 2019, وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، حول ضرورة الاهتمام بالمبدعين، وإيلائهم ما يستحقونه من تقدير واحترام.

وقالت الثقافة في بيان لها، تحقيقاً للمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية السنوية الذي تفضل السيد الرئيس بإصداره من أجل هذا الغرض النبيل، تمنح وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة التقديرية للعام 2019 للسادة:

1. الشاعر الدكتور صابر فلحوط في مجال الأدب.

2. الباحثة الدكتورة لبانة مشوح في مجال النقد والدراسات والترجمة.

3. الفنان جورج وسوف في مجال الفنون.

واضافت يمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة المحددة أسماؤهم مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها من الموازنة الجارية لوزارة الثقافة لعام 2019.

ونوهت الى انه سيتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

وختمت بيانها: إن وزارة الثقافة إذ تبارك للسادة الفائزين فوزهم المستحق، تتوجه بالامتنان والعرفان العميقين للسيد الرئيس بشار الأسد الذي يعلي دائما من شأن الإبداع والمبدعين.


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