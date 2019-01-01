حادثة تعطل في قطار في مدينة ملاهي تثير الرعب

جهينة نيوز

تعطّل أحد قطارات مدينة ملاهي "التون تاورز" (Alton Towers) مرّةً أخرى، فتدلّت أقدام الركاب في الهواء لمدّة عشرين دقيقة، وفقاّ لصحيفة "مترو"

وعلق الركاب في الجزء العمودي من سلّم القطار "سميلر" نحو الساعة السادسة مساءً، إلى أن استطاع المشرفون إعادة تشغيل القطار.

ويذكر أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في تاريخ القطار "سميلر"، بل شهد حادثة مدمّرة منذ أربع سنوات أدّت إلى إصابات بالغة.

فقدّم المتحدث باسم "التون تاورز" الاعتذار للزوّار الذين تأثّروا بالعطل الذي طرأ على القطار. وأضاف أن فريق العلاقات مع الزوار في الملاهي قد تحدث مع كل من كان على متن القطار، وعرض عليهم استرجاع البطاقات كتعويضٍ عن الضرر الذي لحق بهم.

وبدوره، يعمل الفريق التقني على تصليح القطار لكي لا تتكرّر هذه الحادثة بعد الآن.