وفاة الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي

جهينة نيوز

توفي الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، الخميس، عن عمر يناهز 67 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وقد توفي نتيجة غيبوبة كبدية، وقد أعلن الفنان عن أصابته بمرض سرطان الكبد في مهرجان الإسكندرية السينمائي أمام جميع حضور المهرجان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ولد فاروق الفيشاوي فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية بمصر ، يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جداً مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

واكتشف الفنان الراحل مرضه بالسرطان خلال عام 2018 ، حيث قام بلإعلان يوم 3 أكتوبر 2018 عن أصابته بمرض سرطان الكبد، وذلك أثناء تكريمه وتسليمه درع مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال يومها أنه سيدخل في تحدي مع مرض السرطان وان لديه الرغبة في الانتصار على هذا المرض .