رسالة من إيران تكشف فيها أسباب احتجاز ناقلة النفط البريطانية!

جهينة نيوز

بعثت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تتضمن معلومات بشأن توقيف ناقلة النفط البريطانية استينا إيمبيرو".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإنه "عقب احتجاز إيران السفينة البريطانية في الخليج، فإن ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة، شرحت في الرسالة التي بعثتها إلى مجلس الأمن بعض المعلومات المتعلقة بتوقيف ناقلة النفط".

وجاء في هذه الرسالة، أن "الناقلة البريطانية اصطدمت يوم الجمعة 19 تموز 2019 بسفينة صيد إيرانية وألحقت بها خسائر في مضيق هرمز، حيث الحالة الصحية لبعض أفراد الطاقم والصيادين متدهورة".

وشددت إيران في رسالتها على أن "السفينة البريطانية تجاهلت تحذيرات السلطات الإيرانية بعد الحادث، وفي خطوة خطيرة قامت بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، وغيرت اتجاهها وتحركت في الاتجاه المعاكس في محاولة للهروب وعليه قامت القوات الإيرانية بتوقيفها".

وأضافت "أن إجراء إيران كان ضروري للحفاظ على النظام والقانون والأمن البحري في مضيق هرمز، ويستند الإجراء إلى القوانين الدولية وتم توجيه ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء بندرعباس بعدما صدر أمر احتجازها من قبل السلطات القضائية المحلية".

وأكدت إيران في ختام رسالتها أنه "بناء على المعلومات المذكورة، تعلن إيران رفضها المزاعم المطروحة في الرسالة الأخيرة التي رفعتها بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول ناقلة النفط "ستينا ايمبرو".